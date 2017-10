Dit is de nieuwe Edge in Windows 10 Herfst Makers Update

Edge is de standaardbrowser in Windows 10, waarvan Microsoft wil dat je die het liefst gebruikt. In de Herfst Makers Update kom je Edge nog steeds tegen, maar er zijn wat handige functies ingestopt.

Sinds de eerste versie van Windows 10 heeft Microsoft Edge meegeleverd met het besturingssysteem. Helaas leek deze browser niet te kunnen opboksen tegen Chrome en Firefox. Zelfs Internet Explorer genoot bij de meeste mensen nog de voorkeur boven Edge. Er werden wel nieuwe functies toegevoegd en kwam er ondersteuning voor extensies. Maar Microsoft sleutelt ondertussen gewoon verder aan de browser, en komt in de Herfst Makers Update met wat interessante functies.

PDF-bestanden bekijken

Vooral op het gebied van het openen en bekijken van pdf-bestanden heeft Edge een aantal nieuwigheden. Als je in Edge in de Fall Creators Update een pdf-bestand hebt geopend, en je ergens in het scherm klikt, verschijnt een nieuwe bewerkingsbalk.

Er zijn nu drie nieuwe knoppen bijgekomen. Het knopje naast het +-teken is een nieuwe knop, waarmee je een pdf-bestand direct kunt roteren in de browser zelf. Niet de meest innovatieve functie, maar toch handig dat dit in één keer kan. Het knopje naast de roteerknop biedt Edge nu ook een weergaveknop, waarmee je de pdf in spreadweergave kunt weergeven, in plaats van afzonderlijke pagina's.

Staat Edge in de spreadweergave, dan kun je ook van links naar rechts door de pdf scrollen door middel van het scrollwieltje. Heb je de pdf in de standaardweergave (dus één pagina per keer) staan, dan scroll je weer van boven naar beneden. Zet je het vinkje aan bij Voorblad afzonderlijk weergeven, dan wordt - bijvoorbeeld bij een digitaal magazine - de cover als een losse pagina weergeven en alle overige pagina's weer als een spread, zodat je er makkelijker doorheen kunt bladeren.

PDF bewerken

Edge heeft standaard altijd de optie gehad om bepaalde delen op een webpagina te markeren door middel van bijvoorbeeld een markering, cirkel of onderstreping. Echter, die functie werkte alleen maar op html-pagina's en niet in pdf-bestanden. Met de nieuwste Edge wel: daar kun je nu dus ook van hartenlust op noteren. Ook is het nu mogelijk om teksten te selecteren en de kopiëren naar het klembord. Allemaal dingen die voorheen niet mogelijk waren in Edge.

Het opslaan van PDF-bestanden

Het voordeel van de notities en markeringen in een pdf is dat je deze nu ook kunt opslaan. Voorheen kon je wel een pdf-bestand vanuit Edge op je harde schijf opslaan, maar notities en aantekeningen werden daarin natuurlijk niet meegenomen. Vanaf de Fall Creators Update kan dat wel, er zijn namelijk twee opslaan-knoppen aanwezig: een standaardknop met alleen een diskette, en een tweede knop met een diskette met een potloodje. En met die laatste knop sla je ook al je opmerkingen en markeringen van die pdf op.

Voorlezen