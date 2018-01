DJI Goggles voor drone-racers onthuld

2018-01-02T14:00:00

2018-01-02T09:36:30

Dit lijkt verdacht veel op een virtual reality-bril, maar is het niet. Als we je zeggen dat deze headset van DJI is, gaat er dan een belletje rinkelen? Deze DJI Goggles zijn voor drone-races!

! Piloten kunnen daarmee hun drones heel precies besturen, omdat ze live zien wat de camera van de drone ziet. Vertraging in het beeld moet tot een minimum beperkt worden, zodat ze geen fouten maken.

