DJI introduceert de nieuwe Mavic Air

2018-01-23T16:30:00

2018-01-23T13:55:22

Vandaag presenteert DJI de Mavic Air, een draagbare opvouwbare drone met een ingebouwde camera en enkele nieuwe functies.

De Mavic Pro is een krachtige en tegelijk draagbare en toegankelijke drone. Met een gewicht van slechts 340 gram is het tevens één van de meest lichte drones die DJI ooit heeft gemaakt. Als de drone is opgevouwen, neemt deze ongeveer net zoveel plek in als een gemiddelde smartphone.

Haarscherp

Door de toevoeging van een driepuntsas gimbal maakt de camera zelfs tijdens de meest turbulente vluchten haarscherpe opnames. De camera is uitgerust met een 1-2.3`CMOS-sensor, vergelijkbaar met een 24mm f2.8 lens. In fotomodus kan de Mavic Pro 12-megapixel foto’s maken waarbij ook nog gebruik kan worden gemaakt van HDR.

Dankzij een panorama-functie is het mogelijk om tot 25 foto’s aan elkaar te plakken. Zo kun je de hele omgeving als één foto exporteren. De panorama’s kunnen zowel horizontaal als verticaal gemaakt worden. Met behulp van QuickShot is het mogelijk om een video te schieten waarbij de drone in automatische piloot datgene volgt dat je wilt vastleggen. Hierbij kan gekozen worden voor verschillende vliegpatronen, waardoor het onderwerp vanuit alle hoeken wordt vastgelegd.

Tempo

De Mavic Pro kan tot 21 minuten vliegen op een volle lading en kan tot 68 kilometer per uur vliegen in Sport-modus. Met de afstandsbediening kun je met de drone een oppervlak verkennen van maar liefst 4 vierkante kilometer.

De DJI Mavic Pro is verkrijgbaar vanaf 28 januari en krijgt een adviesprijs van 1049 euro.