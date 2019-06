DJI Osmo Action is actiecamera voor vloggers

2019-06-11T14:00:00

2019-06-11T06:50:33

De DJI Osmo Action is een actiecamera met dubbel scherm. Het extra display aan de voorkant is bedacht voor vloggers, die zo zichzelf makkelijker kunnen vastleggen.

Osmo is vooral bekend van zijn beeldstabilisatie, een functie die in deze camera dan ook niet ontbreekt. Het apparaatje is waterdicht en kan beelden opnemen met een maximale resolutie van 4K op 60 frames per seconde.

Spraakbediening

Daarnaast luistert-ie naar stemcommando's. Zo start je een opname ook als je de camera even niet binnen handbereik hebt. De adviesprijs is 379 euro.