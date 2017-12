Doe-het-zelf-kattenluikje met gezichtsherkenning

Microsoft heeft een kattenluikje met gezichtsherkenning ontwikkeld, en met wat goede wil, enige programmeerkennis en het juiste gereedschap kun je dat ook zelf bouwen.

De 'Cat Door with Pet Recognition' is een knutselproject met in de basis een Raspberry Pi 3 model B of MinnowBoard Max-computer, die draait op een speciale versie van Windows 10 voor het internet-of-things: Windows 10 IoT Core. Een onderdeel daarvan is OpenCV, machine learning-software die de gezichtsherkenning uitvoert. Ook een webcam en bewegingsdetector mogen niet ontbreken.

Uitbreidingen

Een kattenluikje met gezichtsherkenning zorgt ervoor dat alleen je eigen huisdieren naar binnen kunnen en onnodige gasten buiten de deur blijven. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je in onderstaande YouTube-video. Uitbreidingen zijn ook een optie, zoals een display met informatie over het komen en gaan van kat of (kleine) hond. Of ontvang meldingen op je smartphone zodra ze zijn thuisgekomen.

De benodigdheden voor het zelf bouwen van zo'n slim luikje met stap-voor-stap uitleg over het programmeren ervan, vind je op deze website.