Doneer een powerbank en help de Oekraïners

2022-03-03T17:10:07

2022-03-03T17:24:41

Het lot van de Oekraïners gaat ook ons aan het hart. Een opgeladen telefoon-accu kan in tijden van nood het verschil betekenen tussen leven en dood. Het Haarlemse mediabedrijf Reshift - uitgever van onder meer Computer Idee - start de actie Power to the People, waarmee het powerbanks inzamelt voor Oekraïners die vluchten voor de oorlog.

Honderdduizenden Oekraïners hebben huis en haard achter moeten laten vanwege de opkomende oorlog in het land. Een veilige, toegankelijke plek voor het opladen van de smartphone - een belangrijk communicatiemiddel - is nagenoeg onmogelijk.

Een werkende telefoon is voor Oekraïners van levensbelang: of dat nu voor nieuws en informatie over hun omgeving is, om contact met vrienden en familie te kunnen onderhouden of voor praktische zaken als navigatie of de ingebouwde zaklamp - een volgeladen accu is in al die gevallen essentieel.

Doneer een powerbank

Landelijk worden talloze kleine en grotere initiatieven op poten gezet om de mensen in Oekraïne te helpen. Reshift draagt graag een steentje bij en is begonnen met de actie Power to the People. Hiermee worden zoveel mogelijk powerbanks verzameld om de Oekraïense vluchtelingen van stroom te voorzien.

Via de website kunnen bezoekers met een donatie van 25 euro een powerbank aanschaffen. Alle gekochte powerbanks worden door Reshift verzameld en zorgt voor het transport richting Oekraïne - hetzij rechtstreeks, hetzij via erkende hulporganisaties. Help mee en doneer een powerbank.

Doneer nu een powerbank, ga naar: www.power2thepeople.nl