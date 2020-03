Donkere modus WhatsApp nu uit voor iOS en Android

2020-03-04T10:13:00

2020-03-04T10:15:00

De donkere modus voor WhatsApp is sinds vandaag in te schakelen op iPhones en Android-smartphones. We leggen uit waar je de instelling kunt vinden en wat je er aan hebt.

Het belang van een donkere modus is de makers van WhatsApp niet ontgaan. Immers is lang en breed bekend dat het blauwe licht van smartphone-schermen niet bepaald top is voor je slaapritme. Het heeft alleen wel een poos geduurd voor de implementatie in WhatsApp er daadwerkelijk was. Testers van de bètaversie konden er al een poosje mee aan de slag. Nu is de dark mode ook voor reguliere gebruikers beschikbaar. Je stelt het als volgt in.

Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van WhatsApp draait. Mocht de app niet automatisch updaten, ga dan eerst naar je app store en voer daar de update handmatig uit.

WhatsApp Dark Mode iOS

Bezitters van een iPhone hebben het makkelijk. WhatsApp neemt automatisch de donkere modus van je systeeminstellingen over. Kanttekening: je hebt wel minimaal iOS 13 nodig, op oudere iOS-versies is de optie er niet. Ga ervoor naar Instellingen, Beeldscherm en helderheid. Zet daar de optie Donker aan, mocht je dat niet al gedaan hebben. WhatsApp kleurt nu donker mee, je hoeft binnen de app zelf niets meer in te stellen.

WhatsApp Dark Mode Android

Op Android werkt het iets anders. Als je op Android 10 zit, dan neemt WhatsApp ook je systeeminstellingen over. Afhankelijk van de Android-schil - die per merk verschilt - vind je de dark-setting voor heel Android op een andere plek. Het kan zijn dat je de setting al ziet staan in het dropdown-menu met snelkoppelingen. Maar op bijvoorbeeld een Huawei-telefoon ga je naar Instellingen, Scherm en helderheid en vink je Donker aan. Even zoeken, dus.

Zit jouw toestel nog op Android 9 of lager (en die kans is helaas aanzienlijk), dan stel je de dark mode van WhatsApp binnen WhatsApp zelf in. Dat werkt als volgt. Open WhatsApp en tik rechtsboven op de drie bolletjes. Kies Instellingen, Chats, Thema. Hier kun je schakelen tussen Licht en Donker. Eenmaal gekozen voor de donkere modus, merk je dat menu's en achtergronden binnen WhatsApp veel minder fel ogen. Je ogen zijn je dankbaar!