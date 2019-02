Download het klassieke Bestandsbeheer als Windows 10-app

2019-02-04T10:46:00

2019-02-04T10:41:51

Microsoft brengt zijn klassieke Bestandsbeheer-software opnieuw uit, dit keer als app voor Windows 10. Deze is te downloaden in de Microsoft Store. Vandaag de dag heb je er weinig aan, maar nostalgisch is het zeker.

Bestandsbeheer is ook bekend onder de naam File Manager en maakte in 1990 onderdeel uit van Windows 3.0. Zoals de naam doet vermoeden, vind je hier alle bestanden die op je pc staan terug in een mappenstructuur op alfabetische volgorde. Op deze manier kun je ze bijvoorbeeld snel van de ene naar de andere map verplaatsen. Ook het formateren van schijven was een optie - en is dat nog steeds.

Voorloper van Verkenner

Klinkt dit allemaal bekend? Dat is omdat we tegenwoordig gewend zijn om op deze manier in Windows te werken. Bestandsbeheer werd in Windows 95 tot de Windows Verkenner omgedoopt zoals we die tegenwoordig nog steeds gebruiken. In plaats van een los programma is het nu een wezenlijk onderdeel van de interface. Destijds maakte dat het besturingssysteem een stuk gebruikvriendelijker.

Download Bestandsbeheer voor Windows 10 hier in de Microsoft Store.