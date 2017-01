Download Windows Movie Maker nu het nog kan

2017-01-09T12:08:00

2017-01-09T12:04:49

Vanaf morgen (10 januari) is het niet meer mogelijk om Windows Movie Maker via de site van Microsoft te downloaden. Daarom is het aan te raden het installatieprogramma te downloaden nu het nog kan.

Windows Movie Maker maakt onderdeel uit van de Windows Essentials. Microsoft trekt die software terug van zijn site, omdat de meeste programma's ervan in Windows 10 tegenwoordig zelf aanwezig zijn (zoals een mail-app en OneDrive) - of toch niet meer werken, zoals Windows Live Messenger (MSN).

Lees ook: Windows Essentials 2012 stopt, dit zijn de gratis alternatieven

Voor Windows Movie Maker is er echter nog geen officiële opvolger, dan wel alternatief uitgebracht. Daarom is het slim om het installatieprogramma van Windows Essentials achter de hand te houden, zodat je de videobewerkingssoftware later altijd nog kan installeren. Anders ben je afhankelijk van andere sites, die mogelijk niet altijd even veilig zijn.

Windows Movie Maker installeren (op Windows 10)

Download Windows Essentials via deze link. Als je Windows Movie Maker direct wilt installeren, start wlsetup-web dan op. Je krijgt een keuze voorgeschoteld. Kies hier voor 'Zelf de programma's kiezen die geïnstalleerd moeten worden.'

Zet daarna alleen een vinkje voor 'Photo Gallery en Movie Maker', en klik op installeren. Je vindt Windows Movie Maker vervolgens gewoon terug in het startmenu.