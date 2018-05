Downloadboete voor 35.000 Zweedse internetpiraten

2018-05-30T09:54:00

2018-05-30T09:49:11

Dit jaar krijgen minstens 35.000 Zweedse internetpiraten een brief op de mat, waarin ze worden gesommeerd een boete te betalen voor het illegaal downloaden van films. Nog niet eerder is er in het land zo'n grootschalige anti-piraterij-campagne gestart.

Daarover bericht de Zweedse nieuwssite SVT Nyheter. De brieven worden vrijwel allemaal verstuurd door het advocatenkantoor Njord Law Firm, dat daarmee grote filmstudio's vertegenwoordigd.

Eerst moeten zij bij de rechtbank aan kunnen tonen dat er sprake is van auteursrechtenschending op basis van aangetroffen ip-adressen. Als daarmee akkoord wordt gegaan, kunnen ze internetproviders dwingen om adresgevens van klanten te overhandigen.

Op die manieren worden ip-adressen aan individuele downloaders gekoppeld. Dit kan echter tot problemen leiden, omdat de abonneehouder lang niet altijd degene is die ook daadwerkelijk de films heeft gedownload.

Abonneehouder verantwoordelijk

Zo spreekt de site met een Zweedse vrouw die ineens een boetebrief in huis kreeg, maar zelf van niets wist. Vermoedelijk hebben haar kinderen in het verleden films gedownload, maar die wonen al niet meer thuis. Desondanks wordt ze toch verantwoordelijk gehouden.

In het verleden zijn dus al vaker van dit soort brieven verstuurd. De boetebedragen kwamen daarin neer op ongeveer 400 euro per film. Ook in Nederland kunnen downloaders dit soort brieven mettertijd verwachten. Dutch Filmworks is daar onlangs mee begonnen.