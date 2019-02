Dplay-streamingdienst van Discovery ook in Nederland

2019-02-15T10:40:00

2019-02-15T10:32:19

Discovery lanceert zijn eigenlijk streamingdienst nu ook in Nederland. Via Dplay bekijk je on-demand de tv-programma's van Discovery, Investigation Discovery en TLC. Kies je voor een abonnement, dan krijg je geen reclames meer te zien.

Deadliest Catch, Gold Rush, Wheeler Dealers en Say Yes to the Dress zijn enkele voorbeelden van populaire programma's die op Dplay worden aangeboden. Je kunt ze tot zeven dagen terug kijken, als ook live volgen of alvast vooruitkijken. Sommige nieuwe episodes maken hun debuut op de streamingdienst, nog voor ze op tv te zien zijn.

Mobiele apps

Een deel van het aanbod zit achter een betaalmuur. Dplay Premium kost 3,99 euro per maand en is twee weken gratis te proberen. Er zijn ook apps voor Android en iOS beschikbaar, zodat je afleveringen onderweg op je smartphone kunt kijken. De dienst is overigens al een poosje uit in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Italië en Spanje.