Drie verschillende Galaxy S10 smartphones aangekondigd

2019-02-21T09:15:36

2019-02-21T09:43:14

Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat Samsung de allereerste Galaxy S-smartphone op de markt bracht. Omdat het bedrijf, in tegenstelling tot een zekere concurrent, wél consistent is geweest in de nummering van z’n toestellen, betekent het tienjarig jubileum dan ook dat het bedrijf dit jaar de Galaxy S10 aankondigt. En niet één, maar meteen drie!

Het is niet natuurlijk niet de eerste keer dat Samsung meerdere versies lanceert van een S-toestel, maar opvallend dit jaar is dat de specificaties aanzienlijk verschillen, zodat het echt een kwestie is van kiezen welk toestel het beste bij je past. We zetten de drie toestellen voor je op een rij.

Galaxy S10

Vorig jaar pakte Samsung groots uit met de eerste smartphone die, naar eigen zeggen, totaal geen bezel had. Helemaal waar was dat niet, de S9 had wel een bezel, maar alleen aan de boven- en onderkant. Met de S10 zet Samsung die trend voort, met als grote verschil dat de bezel op het oog maar liefst twee keer zo klein is geworden (het toestel heeft nu écht bijna geen bezel meer). Dat betekent natuurlijk dat er in de rand van het toestel geen plek meer is voor de camera, en daarom heeft het bedrijf die gewoon in het display verwerkt. Over het display zelf blaast Samsung hoog van de toren, het bedrijf roemt de Galaxy S10 om het eerste 6,1-inch Dynamic AMOLED-display ter wereld, dat meer kleuren dan ooit zou moeten bevatten. Of dat echt zo is moeten we natuurlijk nog wel even met eigen ogen zien, maar het feit dat het toestel HDR10+-gecertificeerd is, zegt natuurlijk wel iets over de kwaliteit van het display.

Geïntegreerde vingerafdrukscanner

Hoe indrukwekkend de kwaliteit van het display ongetwijfeld ook zal zijn, onze aandacht gaat toch vooral uit naar het feit dat Samsung de camera gewoon in het display heeft verwerkt, één van de redenen dat de kleinere bezel mogelijk is. Dat is niet het enige dat het bedrijf in het display heeft verwerkt, want dit toestel maakt namelijk gebruik van de eerste ultrasonische vingerafdrukscanner (in een smartphone, red.) ter wereld. Deze scanner analyseert de contouren van je vingertoppen in 3D, maar vooral: de sensor zit gewoon in het display zelf verwerkt. Hoe dat werkt moeten we natuurlijk nog even ervaren, maar het concept is een fantastische ontwikkeling.

Superieure camera

De strijd tussen smartphones vindt natuurlijk al jaren grotendeels plaats op het gebied van de camera, en daarin lijkt Samsung dit jaar een behoorlijke slag te slaan. De Galaxy S10 heeft dezelfde Dual Pixel, en Dual Aperture-technologie als z’n voorganger, hetgeen inhoudt dat je scherptedieptefoto’s kunt simuleren zonder daarvoor twee camera’s nodig te hebben (al heeft dit toestel er drie aan de achterkant), en dat de camera zich automatisch aanpast aan het omgevingslicht, zodat je foto’s niet snel over- of onderbelicht zullen zijn. Waar we camera zeggen bedoelen we er natuurlijk drie, te weten ééntje van 16 megapixel, en twee van 12 megapixel. Daarnaast is dit de eerste smartphone van Samsung met een Ultra Wide Lens. Deze lens heeft een kijkhoek van 123 graden, hetgeen bijna gelijk is aan de kijkhoek van het menselijk oog. Met een lens als deze krijg je dus zelfs de hele familie van der Valk in één keer op de foto. Zowel de camera’s aan de voor- en achterkant stellen je in staat om te filmen met een resolutie van 3840 × 2160, oftewel UHD, waarbij de camera aan de achterkant je daarnaast ook voor het eerst in staat stelt om te filmen in HDR10+. Ook vertelt Samsung trots over de AI Camera, die je met allerlei handige snufjes helpt om betere foto’s te schieten, maar daar willen we in alle eerlijkheid weinig over kwijt tot we kunnen bevestigen dat dit ook écht handig is.

Slim opladen

Draadloos opladen is, hoe handig ook, allang niet meer iets waar we van opkijken, maar daar brengt Samsung verandering in met de Wireless PowerShare functie in de Galaxy S10. Deze functie zorgt er namelijk voor dat de smartphone z’n draadloze stroom kan doorgeven. Wanneer het toestel aan de lader ligt, dan laadt hij zichzelf én een tweede apparaat op, zodat je in principe aan één draadloze lader genoeg hebt. Er is wel meer slim aan dit toestel als we Samsung moeten geloven, want het intelligente beheer van de batterij, de processor en het geheugen, moet ervoor zorgen dat deze elementen optimaal benut worden aan de hand van je gebruik. Mooi verhaal, maar marketing, dus dit is zo’n onderdeel dat we heel graag even willen uittesten.

Prestaties

Een interessante ontwikkeling is dat smartphone-ontwikkelaars steeds minder vocaal worden met betrekking tot de kracht onder de motorkap. De reden daarvoor is dat het gewoon niet zo relevant meer is. Ook de toestellen van drie jaar geleden zijn nog razendsnel. Voor de volledigheid noemen we uiteraard wel alsnog dat alle Galaxy S-modellen van dit jaar een 64-bit Octa-core processor aan boord hebben, waarbij de S10 een maximale snelheid kan behalen van 2,7 GHz. Tot slot heeft dit toestel 8 GB geheugen aan boord, en, afhankelijk van het model dat je koopt, 128GB of 512 GB opslagcapaciteit, uit te breiden met een geheugenkaartje. Het toestel heeft plek voor twee simkaartjes, waarvan één een fysiek kaartje en de ander een eSim.

Galaxy S10+

Het is inmiddels traditie dat Samsung naast het ‘gewone’ Galaxy S-model, ook nog een plusversie uitbrengt, en dat is dit jaar niet anders. Het toestel lijkt vrijwel identiek aan z’n kleinere broertje, met dezelfde dunne bezel, maar als belangrijkste verschil dat het display een afmeting heeft van 6,4-inch, in plaats van 6,1. Naast de afmeting van het Dynamic AMOLED-display, herken je de S10+ vooral aan het feit dat de fabrikant een dual-camera heeft ingebouwd. Ook de S10+ bevat een geïntegreerde vingerafdruksensor, de functies voor slim opladen en de krachtige 64-bit Octa-core processor. Afhankelijk van het model dat je koopt kun je bij de S10+ echter kiezen tussen 8 GB of 12 GB geheugen, en 128 GB, 512 GB of 1 TB opslagcapaciteit. Dat betekent dat je de totale opslagcapaciteit van dit model kunt uitbreiden tot maar liefst 1,5 TB.

Galaxy S10e

Dan is er tot slot nog de Galaxy S10e, het model voor mensen die wel willen profiteren van het beste dat Samsung te bieden heeft in z’n S10-serie, maar liever niet de hoofprijs willen betalen. Daarvoor zul je natuurlijk wel wat concessies moeten doen. Zo heeft dit model ‘slechts’ een 5.8-inch Dynamic AMOLED display. In tegenstelling tot de displays van de S10 en de S10+, betreft het hier een plat Full HD display (dus zonder curven), waar de twee duurdere modellen je Quad HD bieden. In tegenstelling tot een triple camera heeft dit toestel een dual camera aan de achterkant, maar je hoeft het daarentegen niet te doen zonder de Ultra Wide lens, want één van de twee camera’s betreft de 16 megapixelversie. De camera aan de voorkant is gelijk aan die van de Galaxy S10, dus wat foto’s betreft hoef je niet heel veel in te boeten. Qua geheugen en opslagcapaciteit doe je dat wél, dit toestel heeft namelijk ‘slechts’ 6 GB aan boord, en komt ook maar in één smaal opslagcapaciteit, te weten 128 GB.

Prijs en beschikbaarheid

Zowel de Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e zijn verkrijgbaar vanaf 8 maart, in drie verschillende kleuren, namelijk Prism White, Prism Black en Prism Green. De S10e zal daarnaast ook beschikbaar zijn in de kleur Canary Yellow en de S10+ komt in twee extra uitvoeringen, namelijk Ceramic Black en Ceramic White.