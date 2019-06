Driekwart mobiele bestedingen gaat op aan games

Mobiele games zijn een lucratieve business. Driekwart van de bestedingen in app stores wereldwijd worden aan games uitgegeven. Toch spenderen we relatief weinig tijd aan het gamen zelf, blijkt uit onderzoek.

Het grote geld gaat vooral om in in-app aankopen, meldt marktanalist App Annie. 95 procent van de uitgaven gaan hier aan op. Slechts een klein deel betaalt graag vooraf voor een nieuwe game. Gratis downloaden en daarna eventueel betalen voor extra's is de norm.

Overigens is er nogal wat gesteggel over dit soort microtransacties, met name in de vorm van zogeheten 'loot boxes'. Van tevoren weet je niet precies wat je krijgt, waardoor verbanden met gokken snel zijn gelegd. In Belgiƫ zijn de regels zodanig aangescherpt dat enkele spellen er helemaal niet meer beschikbaar zijn, omdat ze dit soort schatkistjes bevatten.

Langer gamen

Opvallend is daarnaast dat gaming helemaal niet zoveel tijd vraagt als je met bovenstaande aantallen zou verwachten. 10 procent van de tijd die we met onze smartphones bezig zijn, wordt aan het spelen van spelletjes besteed. Ter vergelijking: sociale media slokken 50 procent van de tijd op.

Wel is het zo dat er de afgelopen jaren telkens langer wordt gegamed. Dat is o.a. te danken aan de populariteit van games als Fortnite. Doordat telefoons telkens krachtiger worden, biedt het platform meer ruimte voor serieuzere games. Er kwamen in 2018 maar liefst krap 3 miljoen games voor Android en iOS bij.