Driekwart usb-laders uit buitenland is onveilig

2020-02-24T09:42:00

2020-02-24T09:42:59

Bij buitenlandse webshops als AliExpress en Wish is elektronica voor een appel en een ei te koop. Toch raadt de Consumentenbond nu af om daar bijvoorbeeld usb-laders te kopen. Ze blijken in de meeste gevallen onveilig.

De Britse consumentenwaakhond Which? bestelde 33 elektronische producten in de categorie├źn usb-lader, usb-reisadapter en powerbank. Driekwart daarvan kwam niet door de veiligheidstests. Ze veroorzaakten elektrische schokken of raakten oververhit.

Op de site van de Consumentenbond vind je een lijst met productnamen en de webshops waar ze vandaan komen. Daaronder vallen ook eBay en Amazon. Het advies luidt om elektronica enkel bij Europese winkels te kopen en te letten op keurmerken zoals de CE-markering, het Duitse GS-keurmerk of de Britse standaard BS.

Niet alleen elektronica

Naast elektrische apparaten werd ook onderzoek gedaan naar andere spullen, zoals kleding, sieraden, cosmetica en speelgoed. Bij de 250 aangekochte producten bleek in 165 gevallen iets mis te zijn. Zo worden er geregeld schadelijke stoffen in aangetroffen.