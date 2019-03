Drone spot koala's beter dan mensen

2019-03-04T11:29:00

2019-03-04T11:45:09

Het in kaart brengen van de koala-populatie is zo eenvoudig nog niet, want de pluizenbollen zitten hoog in de bomen van dichtbegroeide gebieden. Daarom zet het Queensland University of Technology nu drones in om de bedreigde diersoort te spotten.

De drone is getraind om op warmtebronnen te letten en daarbij specifiekde koala's te onderscheiden van andere diersoorten. De eerste tests werden dan ook uitgevoerd in relatief koude maanden en op vroege ochtenden. Op die manier hoopte men de beste resultaten te boeken.

En dat is ook gelukt. Het onbemande vliegtuigje vond 86 procent van de lokale koala-bevolking, terwijl een menselijke spotter gemiddeld 70 procent van de dieren in het oog krijgt. Daarnaast doet een drone het werk veel sneller. Het is niet langer een dagtaak, in een paar uurtjes is de klus geklaard.

Diervriendelijk

Uiteindelijk blijft het volgens de onderzoekers toch ook nog mensenwerk, omdat drones niet overal kunnen komen. Bijkomend voordeel is wel dat deze manier van zoeken een stukje diervriendelijker is. Koala's hoeven bijvoorbeeld niet meer gevangen te worden, om ze van GPS-labels te voorzien.