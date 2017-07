Droneregistratie straks verplicht in Verenigd Koninkrijk

Het gebruik van drones wordt in het Verenigd Koninkrijk straks strenger aangepakt. Eigenaren moeten grotere drones voortaan eerst registeren voordat ze gebruikt mogen worden en moeten bestuurders van zo'n apparaat een verplicht veiligheidsexamen afleggen.

De maatregelen komen nadat in Groot-Britanniƫ een aantal indicenten met drones heeft plaatsgevonden. Zo hebben er rond de luchthaven Heathrow bij Londen regelmatig bijna-ongelukken plaatsgevonden tussen opstijgende en landende vliegtuigen en drones.

Registratie

Drones die zwaarder wegen dan 250 gram moeten worden geregistreerd, zodat dit leidt tot verantwoordelijk gebruik van drones en om gebruikers aansprakelijk te kunnen stellen wanneer er iets misgaat. Naast de registratie en het verplicht afleggen van een examen, wordt ook geofencing verder uitgebreid. Met geofencing kan het vliegverbod van drones op bepaalde plekken verder worden uitgebreid, en worden drones geprogrammeerd zodat ze die gebieden automatisch vermijden.

Het is nog niet bekend hoe dronegebruikers in het Groot-Brittanniƫ straks hun drones moeten registren, omdat de plannen nog moeten worden uitgewerkt. Dat zou bijvoorbeeld via een app of een website kunnen.

Nederland

In Nederland is het registeren van drones of het afnemen van exames nog niet vastgelegd in de wet, maar zijn er wel verboden opgelegd, zoals het vliegen in het donker of in de buurt van vliegvelden. In Europa is verder alleen in Ierland een wet van kracht waarbij zwaardere drones van een kilo of zwaarder officieel moeten zijn aangemeld bij de luchtvaartauthoriteit IAA.