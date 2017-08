Duidelijke beelden Galaxy Note 8 duiken op

2017-08-02T09:41:00

2017-08-02T09:38:14

Samsung is van plan om op 23 augustus zijn Galaxy Note 8 aan te kondigen. Nu al zijn de eerste duidelijke beelden ervan online opgedoken.

De bekende 'lekker' Evan Blass gooide afbeeldingen van de phablet op Twitter. Daarop is te zien dat de Note 8 net zoals de Galaxy S8 het Infinity Display bezit, waarbij van schermranden aan de zijkanten nauwelijks sprake is. De schermgrootte zou 6,3 inch betreffen.

Dubbele camera

Als de afbeeldingen kloppen, is nu ook bevestigd dat de Note 8 een dubbele camera krijgt. Veel smartphone-fabrikanten kozen daar in het verleden al voor, waaronder Apple met de iPhone 7. O.a. scherpstellen en inzoomen werkt daardoor beter, met mooiere foto's tot gevolg.

Accu

Over de meeste specificaties is het nog gissen; wij zijn vooral benieuwd naar de accucapaciteit. De reden voor het vlamvatten van de Note 7 bleek een te grote accu in een te kleine behuizing. De vraag is dan ook hoe Samsung het deze keer heeft aangepakt.