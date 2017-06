Duidelijke daling in aantal Windows XP-gebruikers

Het aantal Windows XP-gebruikers is de afgelopen maand relatief fors gedaald. 5,66 procent van de Windows-gebruikers houdt nog aan XP vast, waar het in die periode daarvoor nog 7 procent betrof.

Het lukt Microsoft maar moeilijk om de laatste Windows XP-gebruikers over te krijgen op een nieuwere Windows-versie, het liefste Windows 10. Uit cijfers van Netmarketshare bleek die groep de afgelopen maanden nog altijd vrij stabiel te blijven. Nu is er voor het eerst in tijden sprake van een iets duidelijkere verschuiving.

Ransomware?

Waar die precies vandaan komt, is niet bekend. Mogelijk heeft de angst voor ransomware er iets mee te maken. Eerder werd gezegd dat met name Windows XP-pc's verantwoordelijk waren voor de verspreiding van Wannacry, de gijzelsoftware die computersystemen wereldwijd platlegde. Later bleek het in maar liefst 98 procent van de gevallen juist om computers met Windows 7 te gaan.

Dat neemt overigens niet weg dat Windows XP uiterst vatbaar is voor virussen. Sinds 2014 wordt het besturingssysteem op geen enkele manier meer door Microsoft ondersteund. Cybercriminelen hebben daardoor vrij spel met lekken die naderhand ontdekt zijn.

De grootste

Windows 7 blijft veruit de populairste Windows-versie, met een marktaandeel van 49,5 procent. Daarna volgt Windows 10, met een aandeel van 26,8 procent. Windows 8 is nog maar op 1,6 procent van de computers te vinden. Apple heeft met Mac OS 3,6 procent van de markt in handen, en Linux moet het doen met krap 2 procent.