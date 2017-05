Duitsland tikt Facebook weer op de vingers

2017-05-30T09:34:00

2017-05-30T09:32:08

Duitsland en Facebook liggen maar weer eens met elkaar overhoop. Een Duits wetsvoorstel om haatberichten en nepnieuws aan banden te leggen, wordt door het sociale netwerk niet erg gewaardeerd.

Het zogenaamde Netzwerkdurchsetzungsgesetz, een nieuw Duits wetsvoorstel, moet ervoor zorgen dat posts die aanzetten tot haat en berichten met nepnieuws sneller verwijderd kunnen worden. Op het oog een prima voorstel, zo lijkt het.

'Helpt niet'

Maar Facebook is het er niet mee eens. Het werkt niet, laat het bedrijf in een reactie weten. Facebook is bang dat met het wetsvoorstel ook veel normale posts, die helemaal niet aanzetten tot haat, worden verwijderd.

In de reactie staat dat Facebook weliswaar de zorgen van de Duitse overheid over nepnieuws en haatberichten deelt, maar dat het voorstel weinig zoden aan de dijk zal zetten. Met het oog op de grote boetes die door de nieuwe wet uitgegeven kunnen worden, zouden mensen geneigd zijn hun normale posts voor de zekerheid ook maar te verwijderen.

Duitsland vs Facebook

Het is niet de eerste keer dat de Duitse overheid en Facebook over dit onderwerp in de clinch liggen. Vorig jaar duurde het behoorlijk lang voor Facebook een verzoek inwilligde om een anti-joodse pagina ter verwijderen, en eerder dit jaar herhaalde Duitsland die waarschuwing. Facebook gaf toen aan meer mensen op de zaak te zetten, maar dat is voor Duitsland blijkbaar nog niet voldoende.

Overigens loopt er via de Europese Unie een soortgelijk wetsvoorstel. Het gaat daarbij voornamelijk om video's die haat prediken op Facebook, Twitter en YouTube. Ook dat voorstel moet nog goedgekeurd worden.