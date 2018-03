Duolingo’s Klingon-cursus is eindelijk beschikbaar

2018-03-15T12:50:00

2018-03-15T16:30:07

Het is eindelijk zover, we kunnen op een gemakkelijkke manier Klingon leren. Website Duolingo, die volledig gebouwd is om mensen vreemde talen te leren, komt met een cursus Klingon. Iedereen die interesse heeft, kan zich gratis aanmelden bij de Klingon-taalcursus via de Duolingo-website. Later zal de cursus ook op de iOS- en Android-apps beschikbaar zijn.

Klingon is niet de eerste kunsttaal die je op Duolingo kan leren. De miljoenen gebruikers van de website konden ook al Esperanto en High Valyrian (van Game of Thrones) leren. De meeste cursussen worden in elkaar gezet door vrijwilligers, mensen die zowel de taal vlekkeloos kunnen spreken als die de tijd en energie willen besteden aan het maken van een cursus. Zo is de cursus Klingon volledig in elkaar gezet door een team van vrijwilligers die Klingon spreken.

Klingon is een ingewikkelde taal, zoals elke Star Trek-fan weet. De taal heeft behoorlijk wat bijzonderheden en het Duolingo-team heeft de site meerdere keren moeten aanpassen. Klingon gebruikt bijvoorbeeld een apostrof in het midden van woorden, iets wat het systeem eerst niet goed kon begrijpen. Ook is Klingon hoofdlettergevoelig, wat inhoudt dat een woord verschillende betekenissen kan hebben als het met een hoofdletter is geschreven.

Nieuwe Star Trek-serie

De cursus kon niet op een beter moment komen. In de nieuwste serie van de Star Trek-franchise, Discovery, spelen de Klingons en hun taal in het eerste seizoen een grote rol. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel nieuwe interesse is rondom Star Trek en de Klingons in het bijzonder. Duolingo springt op een perfect moment in, vooral voor de mensen die echt interesse hebben in het leren van de taal.