Duurzame Fairphone 3-smartphone is eenvoudig te repareren

2019-08-27T12:01:00

2019-08-26T13:43:11

Het Nederlandse Fairphone heeft begin september zijn derde smartphone uitgebracht. De Fairphone 3 volgt de uitverkochte Fairphone 2 op, die eind 2015 (jazeker) uitkwam. Het toestel houdt vast aan Fairphone’s kernwaarden: hij is gemaakt van zoveel mogelijk duurzaam gewonnen materialen, de fabrieksmedewerkers krijgen een normaal salaris en de smartphone is zo modulair mogelijk.

Je kan zes onderdelen vervangen, gewoon met de meegeleverde schroevendraaier. Het toestel heeft dertien schroefjes die je los moet halen, waarna je onder andere het scherm los kan halen. De camera achterop, de luidspreker en trilmotor zijn eveneens vervangbaar. Fairphone verkoopt deze onderdelen via zijn webwinkel. Prijzen zijn nog niet bekend.

De 3000 mAh accu is binnen tien seconden en zonder schroevendraaier te verwisselen. Je kan dus een extra accu aanschaffen en die in je tas stoppen voor wanneer de smartphone leeg is. Zo hoef je geen stopcontact of powerbank op te zoeken.

Geen stekker meegeleverd

Om het milieu en kosten te besparen levert de fabrikant geen usb-c-kabel en stekker mee. Die heb je misschien zelf al, en anders zul je er een moeten kopen. Omdat de Fairphone 3 Quick Charge 3.0 ondersteunt, kan je het beste zo'n geschikte stekker gebruiken. Dan laadt de accu het snelst op.

De specificaties van de Fairphone 3 zijn goed, maar tegenwoordig niet meer bijzonder. Het toestel heeft een 5,7inch full-hd-scherm, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een Snapdragon 632-chip. Achterop zit een 12 megapixel camera. Er is ook ondersteuning voor nfc, twee simkaarten en een micro-sd-kaartje.

De Fairphone 3 kost 450 euro en is te koop bij de fabrikant zelf, KPN en (web)winkel Belsimpel. Fairphone belooft dat de smartphone, die nu op Android 9 Pie draait, vijf jaar updates krijgt. De vorige versie, de Fairphone 2, is bijna vier jaar oud en krijgt nog af en toe updates.