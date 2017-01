DVDVideoSoft stopt met aanbieden 'Free Downloader for Netflix'

DVDVideoSoft stopt het met aanbieden van een programma waarmee Netflix-content kon worden gedownload voor offline gebruik. Netflix biedt de optie sinds kort ook zelf aan.

Het downloaden van films en series op Netflix werkt echter vooralsnog alleen via de mobiele app en nog niet op computers. Free Downloader for Netflix was volgens DVDVideoSoft de enige software die dat wel mogelijk maakte, althans op Windows. 

Daarnaast heeft Netflix wat beperkingen, je kunt namelijk niet op meerdere apparaten tegelijk downloaden - afhankelijk van het soort abonnement. De tool van DVDVideoSoft maakte het mogelijk om zoveel te downloaden als je maar wilde.

Bekende naam

DVDVideoSoft stopt met het aanbieden van de tool vanwege de mogelijke juridische problemen die het met Netflix verwacht. De makers zijn ook bekend van andere rip-software, bijvoorbeeld voor het downloaden van YouTube-video's.