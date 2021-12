Dyson-producten in virtual reality te proberen

Producten even uitproberen in fysieke winkels is helaas niet zo vanzelfsprekend meer. Volgens Dyson moet je in virtual reality toch een aardig idee krijgen van je potentiële aankopen en daarom brengt het bedrijf een app vol virtuele demonstratie uit.

De zogeheten Dyson Demo VR is een app voor de Quest-brillen van Meta. Zet de virtualreality-bril op en je stapt in een ruimte waar allerlei huishoudelijke producten van Dyson zijn uitgestald. Je kunt ze oppakken, van alle kanten bekijken en ook de opzetstukken verwisselen. Stijltangen en föhns zijn op digitaal haar los te laten, zodat je ziet wat voor verschil ze maken.

Ondertussen worden video's voor je neus afgespeeld en zijn er instructies en andere informatie af te lezen. Producten zijn echter nog niet in virtual reality aan te schaffen. Je wordt dan doorverwezen naar de webwinkel van het merk, dat vooral bekendheid kreeg vanwege zijn zakloze stofzuigers. Ook die vind je terug in de Demo-app.

Bezit je geen Quest-bril, dan geeft onderstaande video je toch nog een indruk.

Trend

Dyson is lang niet de enige verkoper met een virtualreality-toepassing. Zo kwam IKEA in 2016 al met een 'VR Experience', waarin je een virtuele keuken samenstelt. Door de komst van augmented reality op smartphones is er nog veel meer mogelijk, ook voor een breder publiek. Zo kun je met de Intratuin-app digitale planten op ware grootte in je eigen woonkamer plaatsen.