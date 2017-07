E-boeken blijven voorlopig tweedehands te koop

2017-07-14T10:20:00

2017-07-14T10:17:44

Mag je een e-boek doorverkopen of niet? Het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten in een zaak tussen uitgeverijen en Tom Kabinet, een online marktplaats voor tweedehands e-boeken.

De zaak loopt inmiddels al enkele jaren. Eerder konden aanbieder van e-boeken simpelweg hun ePub-bestanden op Tom Kabinet kwijt, maar daarvan was niet te achterhalen of het illegaal gedownloade boeken waren.

Na een eerdere uitspraak van de rechter werden dan ook meer dan 10.000 e-boeken van het platform verwijderd en pakte Tom Kabinet het anders aan. Tegenwoordig laten verkopers een downloadlink achter naar hun legaal aangeschafte e-boek.

Kopie of niet

Nederlandse uitgeverijen zijn echter nog steeds niet tevreden. Een van de bezwaren is dat er sprake zou zijn van een kopie die doorverkocht wordt, terwijl je bij het verkopen van een papieren boek zelf het origineel kwijt bent.Â

Men is dan ook bang dat schrijvers op deze manier inkomsten mislopen.

De rechtbank in Den Haag komt er in ieder geval niet uit en laat nu het Europese Hof zich over de vraag buigen. In de tussentijd mag Tom Kabinet gewoon tweedehands e-boeken blijven aanbieden. Waarschijnlijk laat een definitieve uitspraak nog lang op zich wachten.