E-maildienst DuckDuckGo houdt pottenkijkers uit je inbox

2021-07-21T10:33:00

2021-07-21T10:29:25

DuckDuckGo zet zich al jaren in voor het inperken van online trackers. In de eerste plaats met de gelijknamige, privacyviendelijke zoekmachine. Nu breidt het bedrijf uit naar je inbox. Email Protection filtert trackers uit binnenkomende e-mails, zodat de afzender minder over je te weten komt.

Trackers in e-mails zijn meestal voor het blote oog niet zichtbaar en functioneren enigszins gelijk aan cookies. Er zijn diensten waarmee trackers aan e-mails zijn toe te voegen, zodat de verzender daarna precies weet of en wanneer je de e-mail geopend hebt, vanaf welke locatie en welk apparaat. Dat de ander dit ziet, weet je zelf vaak niet.

Tracking-technieken zijn o.a. gebruikelijk in de marketingwereld. Niet voor niets zijn veel trackers afkomstig van MailChimp, een dienst voor het opstellen en verzenden van (vaak commerciële) nieuwsbrieven. Maar ook Facebook, Amazon en Google hebben er een handje van.

Doorstuurdienst

Om te voorkomen dat anderen vanalles over je te weten komen zodra je een e-mail opent, komt DuckDuckGo met Email Protection. Je maakt eerst een nieuw e-mailadres aan, dat eindigt op @duck.com. E-mails die hierop binnenkomen, worden automatisch doorgestuurd naar je primaire e-mailadres. De trackers zijn er tussendoor uit gefilterd.

DuckDuckGo benadrukt daarbij dat de e-mails hierna meteen van de DuckDuckGo-servers worden verwijderd.

Het is dus wel de bedoeling dat je het e-mailadres waarmee je op websites en online diensten bent ingeschreven, aanpast naar het nieuwe duck-adres. Om dit in de toekomst te voorkomen, is het ook mogelijk om (binnen de DuckDuckGo-browser) direct bij het inschrijven een duck-adres aan te laten maken. Neem een webshop: die komt jouw werkelijke e-mailadres helemaal niet te weten.

Wachtlijst

Voorlopig is Email Protection nog niet zomaar voor iedereen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op een wachtlijst in de DuckDuckGo Privacy Browser-app voor Android en iOS, onder Instellingen > Email Protection (beta) > Join the Private Waitlist.