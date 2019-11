Echo Loop is slimme ring van Amazon

2019-11-05T14:00:00

2019-11-05T08:50:51

Bij wearables denken we automatisch aan horloges en polsbandjes, maar daar blijft het niet bij. De Echo Loop van Amazon is weer wat onopvallender, het betreft namelijk een ring.

Daar zitten microfoontjes in zodat de drager ermee tegen Alexa kan praten, de spraakassistente van Amazon. Wat ons het meest aanspreekt, is de knop waarmee direct een favoriet contact gebeld wordt. Bij spoed is dan bijvoorbeeld een familielid snel op de hoogte.

Beperkte oplage

Voorlopig is de ring wordt de ring in beperkte mate aangeboden; Alexa verstaat toch nog geen Nederlands. De Amerikaanse prijs is 129,99 dollar.