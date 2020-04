Edge-browser gaat waarschuwen bij gestolen wachtwoorden

2020-04-01T11:31:00

2020-04-01T11:40:26

De Edge-browser van Microsoft geeft je in de toekomst een seintje wanneer je wachtwoord is ontdekt in een datalek. De functie heet Password Monitor en wordt in de komende maanden uitgerold.

Microsoft houdt bij welke gegevens er bij datalekken worden gestolen. Vaak worden die op het dark web aangeboden en zo worden die databases openbaar. Als er een match wordt gevonden bij de combinatie van jouw mailadressen en wachtwoorden, dan krijg je daarvan binnen Edge een melding. Je kunt vervolgens meteen doorklikken naar de site in kwestie om je wachtwoord te wijzigen.

Microsoft is niet de enige met dit idee. Zo biedt Mozilla met Firefox Monitor een soortgelijke functie, en Google eveneens met de Password Checkup-extensie. Belangrijk verschil is dat Password Monitor in Edge standaard al aanwezig is, je hoeft er niets extra's voor te installeren.

Wanneer de functie voor alle Edge-gebruikers beschikbaar komt, is nog niet precies bekend.

Verticale tabbladen en slim kopiëren

Dat geldt overigens ook voor een ander handigheidje, namelijk verticale tabbladen. Met één klik veplaats je al je openstaande tabbladen naar de linkerkant van het scherm, in plaats van bovenin. Dit kan een stuk overzichtelijker werken als je een boel tabbladen tegelijk open hebt staan. Die worden anders snel samengeperst, waardoor het lastig is het juiste tabblad terug te vinden.

Tot slot nog een interessante functie waar aan gewerkt wordt: smart copy. Daarmee kopieer je teksten van het web met hun oorspronkelijke opmaak. Zo kun je bijvoorbeeld Wikipedia-tabellen in één keer overzetten, zonder dat alle tekst door elkaar loopt.