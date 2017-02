Edge in Creators Update: tabs, e-books, extensies

2017-02-01T14:17:00

2017-02-01T14:10:29

Microsoft heeft een boekje open gedaan over alle nieuwe functies die met de Creators Update naar de Edge-browser komen. Sommige daarvan kenden we al uit testversies van Windows 10.

Het bedrijf bevestigt bijvoorbeeld dat tabbladen bundelen en opzij zetten voor later zo'n functie is die Insiders nu al kunnen uitproberen, en via de Creators Update naar alle Windows 10-gebruikers onderweg is. Hetzelfde geldt voor het aanschaffen van e-books.

Het moet daarnaast met Edge makkelijker worden om online te shoppen, en de Microsoft Wallet-applicatie gaat dat mogelijk maken. Door hier een creditcard aan te koppelen, kan een bestelling sneller afgerekend worden. Of dat wereldwijd werkt, is nog niet duidelijk.

Extensies en virtual reality

Vooralsnog loopt Edge erg achter op het gebied van extensies. Waar er duizenden bestaan voor Chrome en Firefox, zijn er nog maar een handjevol voor Edge. Microsoft wil app-ontwikkelaars breder toegang geven tot de browser, om zo meer extensies mogelijk te maken.

Tot slot wordt Microsoft Edge ook geoptimaliseerd voor gebruik met vr-brillen. Websites die virtual reality-video's en games aanbieden, werken straks in Edge zoals ze horen. De Creators Update staat gepland voor het voorjaar, vermoedelijk in april.