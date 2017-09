Eén controller voor al je apparaten

2017-09-07T10:00:00

2017-09-05T11:36:52

De nummer één ergernis voor de gemiddelde gamer? Al die controllers en afstandsbedieningen. DualShocks, Xbox-controllers, en overal een kabeltje om ze op te laden... Gelukkig is er een elegante oplossing met een pragmatische naam: de All Controller.

De gamepad lijkt wel op een mix tussen een Xbox- en PlayStation-controller, en werkt dan ook op die consoles. Ook kunt u de controller gebruiken op een pc, een iPhone, Android TV... Eigenlijk ieder apparaat dat op één of andere manier met een controller te besturen is. Handig!



De All Controller komt voor € 43,– uit. Informatie is hier te vinden.