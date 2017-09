Een slimme assistent in je koptelefoon

2017-09-12T10:00:00

2017-09-05T11:33:05

Siri, Google Now, binnenkort kunnen we in Nederland ook Alexa gebruiken. Hebben we nog niet genoeg slimme assistenten? Nee, denkt Samsung, er kan er best een bij.

Bixby staat al op veel nieuwe Samsung-telefoons, maar het bedrijf komt nu ook met een specifieke draadloze koptelefoon waar de assistent in geïntegreerd is. De U Flex zijn oordopjes met een buigbare nekband en een speciale knop (de 'Active Key') waarmee Bixby kan worden opgeroepen. Zo kunt u vragen stellen of commando's geven aan een digitale butler.



De Flex-hoofdtelefoon kost € 50,–. Lees meer op de website van Samsung.