Eerste afbeeldingen nieuwe LG-smartwatches gelekt

2017-01-24T09:59:00

2017-01-24T09:54:21

Na het lekken van specificaties en andere informatie over twee nieuwe LG-smartwatches, zijn vandaag de eerste afbeeldingen verschenen. Ze tonen de LG Sport en Style, horloges die LG in samenwerking met Google maakt.

De plaatjes, drie in totaal, zijn bemachtigd door Technobuffalo. Zoals de eerder gelekte specificaties al deden vermoeden, is de LG Watch Sport het grotere en luxere model. Hij heeft een behuizing van metaal met drie fysieke knoppen aan de zijkant, bedoeld om door de Android Wear 2.0-software te navigeren. Het bandje lijkt van rubber zijn. De Watch Style heeft een kleiner beeldscherm, slechts één knop en mogelijk ook een leren bandje.

Volgens de website komen de horloges in meerdere kleuren uit, waaronder zwart en goud. Verder zouden de LG Watch-modellen ondersteuning bieden voor Google Assistent, een spraakassistent die momenteel enkel in de VS en Engeland werkt. Bronnen lieten eerder al weten dat LG en Google de horloges op 9 februari aankondigen en ze in februari en maart wereldwijd uitkomen.