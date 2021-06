Eerste blik op Windows 11 met gecentreerd startmenu

2021-06-16T10:08:00

2021-06-18T09:47:55

Dat Microsoft volgende week Windows 11 onthult, lijkt zo goed als zeker nu een vroege versie ervan is uitgelekt. Screenshots tonen onder meer het nieuwe startmenu, dat niet meer links uitgelijnd is maar naar het midden van de taakbalk is verplaatst.

De vroege 'build' van Windows 11 circuleert inmiddels online en daardoor duiken er telkens meer beelden van op. Meermaals is binnen het besturingssysteem de naam Windows 11 te lezen, waardoor we met enige zekerheid kunnen stellen dat het einde van het Windows 10-tijdperk toch echt in zicht is. Geruchten daarover doen al langer de ronde:

Startmenu in het midden

Het gecentreerde startmenu lijkt van Windows 10X te zijn overgenomen, een versie van Windows die eerder speciaal voor tablets in ontwikkeling was. Mocht je die positie toch onhandig vinden, dan kun je in de Windows-instellingen er ook voor kiezen om het startmenu weer naar zijn oude plek in de linkerhoek te verhuizen. Die setting heet 'taskbar allignment'.

Het vernieuwde Start stelt het zonder de live-tegels zoals die ooit door Windows 8 werden geïntroduceerd. Daarvoor in de plaats zijn maximaal 18 favoriete programma's bovenaan het menu vast te pinnen, zodat je er snel bij kunt. Daaronder is er een 'Aanbevolen'-sectie met bestanden en mappen die je recent hebt geopend. Wil je de live-tegels weer terug, dan is die optie er wel.

Ronde hoeken

Een ander belangrijk verschil met Windows 10 is dat de vensters niet langer strakke vierkante vormen hebben. In plaats daarvan zijn mappen en menu's van ronde hoeken voorzien, wat het geheel een moderne uitstraling geeft. Wie dieper graaft, komt echter nog steeds restanten van oude Windows-versies tegen. Zo blijft Apparaatbeheer vrijwel ongewijzigd. 

Naar verwachting doet Microsoft op 24 juni het nieuwe besturingssysteem officieel uit de doeken. Het is dan nog even afwachten wanneer Windows 11 uitkomt en of het opnieuw een gratis upgrade betreft voor wie al een geldige Windows-licentie bezit.