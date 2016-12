Eerste dag van de winter gevierd met een Google Doodle

2016-12-21T00:45:18

2016-12-21T00:53:29

Google viert traditiegetrouw de eerste dag van de winter met een doodle. De wezentjes die deze keer zichtbaar zijn komen ons bekend voor, volgens ons zijn ze al eens eerder 'gebruikt'!

We kunnen een lang verhaal gaan houden over de theorie achter de winter. Of alle feesten die in deze donkere en normaliter gezellige dagen te beleven zijn. Dit jaar lijkt het er echter nog meer dan andere jaren op dat we tijdens de feestdagen vooral heel blij moeten zijn met wat we hebben aan familie en vrienden. Wat er in de boze buitenwereld allemaal gaande is, daar wordt ook de Nachtwacht niet echt vrolijk van. Wat een tijd van plezier en ontspanning moet zijn, lijkt steeds meer gekaapt te worden door kwaadwillenden.

En toch

En toch gaat het leven door. Niet bij de pakken neerzitten dus, geniet van die eerste winterdag. Nog een paar dagen en het is Kerstmis. En hoewel het dan misschien niet overal vrede op aarde is, kunt u dat heel misschien een paar dagen vergeten. Rest de Nachtwacht dan ook niets anders dan u toch gewoon prettige Kerstdagen en een goed 2017 te wensen.