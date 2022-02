Eerste grote Windows 11-update nu beschikbaar

2022-02-14T09:05:08

2022-02-18T10:38:58

Een paar maanden na de lancering van Windows 11 komt Microsoft een belangrijke belofte na. Maar dat geldt momenteel nog niet voor iedereen.

Vanaf nu is er een grote Windows 11-update beschikbaar, die Microsoft in januari aankondigde. De update brengt onder meer de Amazon AppStore met zich mee, waardoor Windows-gebruikers toegang krijgen tot een groot aanbod Android-applicaties. Aanvankelijk zijn er ruim duizend applicaties beschikbaar.

Android op Windows 11

De selectie is dus niet even uitgebreid als in de Google Play Store, de officiƫle downloadwinkel van Android. Maar de update zorgt wel voor een betere harmonie tussen Windows en Android. Er staat wel een flinke kanttekening bij deze release, aangezien de Amazon AppStore alleen beschikbaar is voor Amerikaanse gebruikers. Bovendien gaat het om een openbare preview. Hier in Nederland moeten we het dus voorlopig nog zonder Android-ondersteuning doen op Windows 11.

Gelukkig biedt de eerste grote Windows 11-update meer dan dat. Zo laat de taakbalk van het systeem Microsoft Teams-gebruikers gesprekken dempen. Ook kunnen ze gemakkelijk hun huidige scherm met een ander delen. De weerwidget laat live informatie zien en de datum en klok staan voortaan ook op het tweede scherm dat je aan je computer koppelde (dat was voorheen niet zo).

Daarnaast heeft de gratis muziekspeler een nieuw uiterlijk gekregen, die meer de nadruk legt op een volledige muziekbibliotheek, terwijl het Kladblok een vernieuwde interface krijgt, inclusief ondersteuning voor de donkere modus.