Eerste HDMI 2.1-kabels nu in de winkels

2017-10-19T14:00:00

2017-10-19T09:53:47

Over het algemeen betekent een duurdere hdmi-kabel niet automatisch beter beeld. Toch is de ene hdmi-kabel de andere niet. Door de jaren heen is de hdmi-standaard doorontwikkeld, en Belkin is nu de eerste fabrikant die een HDMI 2.1-kabel uitbrengt.

Je hebt er alleen nog weinig aan. Want apparaten met een HDMI 2.1-aansluiting zijn er nog niet. Televisies met dergelijke poorten worden bijvoorbeeld pas volgend jaar verwacht.

Lees bij onze PCM-collega's meer over de verschillende HDMI-standaarden.

Toekomstbestendig

Door de nieuwe standaard kan HDMI wel weer een poosje vooruit. Zo kunnen de kabels overweg met 8K-beeldresoluties en worden de beste kleuren voortaan berekend per frame, in plaats van per film. Die techniek heet dynamische HDR.