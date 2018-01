Eerste maaltijdbezorgdrone gespot op Horecava

2018-01-08T11:02:49

2018-01-08T11:22:15

Op de vakbeurs Horecava is de eerste Nederlandse maaltijdbezorgdrone gespot. Food Truck Company en winkelketen Droneland presenteerden de drone in Amsterdam Rai.

Hans van den Bosch, staflid bij Food Truck Company, is enthousiast over de toekomst van thuisbezorgen. “De techniek is er al een tijdje, maar door wettelijke regelgeving kun je niet zomaar een drone inzetten”, aldus Bosch. De bedrijven hopen om deze zomer op eventlocaties voedsel te kunnen bezorgen per drone.

GoPro

Het is opvallend dat horecaondernemers enthousiast zijn over de inzet van drones, terwijl actiecamerabedrijf GoPro juist 200 tot 300 banen gaat schrappen – voornamelijk in de afdeling drones. GoPro maakt al jaren succesvol actiecamera’s voor zowel de consumentenmarkt als professionele filmmakers.