Eerste Nederlandse 4DX-bioscoop in december open

Bioscopen verzinnen telkens spectaculairdere manieren om bezoekers te trekken. Na de komst van de 3D-brilletjes is de volgende stap 4DX, waardoor het kijken van een film meer wegheeft van een ritje in de achtbaan.

Pathé heeft de eer om in december de eerste 4DX-zaal te openen in Amsterdam. Deze zaal is uitgerust met stoelen die meebewegen met de actie op het scherm: zo kantelen ze omhoog wanneer vliegtuigen opstijgen in films en omlaag als er ineens een duikvlucht wordt genomen.

Geur en weerseffecten

Maar daar blijft het niet bij. Ook geuren en weerseffecten worden nagebootst. Zo kun je letterlijk je borst nat maken voor scenes met water. Uit de stoel voor je komt dan ineens een straal water op je af. Al met al zijn er twintig verschillende effecten die je helemaal in de film moeten onderdompelen. Denk daarbij ook aan wind en mist.

Amsterdam en Rotterdam

De eerste 4DX-zaal is te vinden in De Munt in Amsterdam. Later volgt een tweede zaal in Rotterdam. In het buitenland zijn dit soort bioscoopzalen al te vinden. Bekijk hieronder een Engelstalige reportage voor een korte indruk.