Eerste nieuwe Nokia alleen voor China

2017-01-09T09:53:00

2017-01-09T09:48:36

Nokia kondigt de Nokia 6 aan, de eerste smartphone van het het merk sinds het geen onderdeel meer is van Microsoft. Vooralsnog een ingetogen comeback, omdat de telefoon alleen in China lanceert.

De Nokia 6 is een Android 7-telefoon die dankzij een relatief trage processor blijft steken in de middenklasse. Wel is er 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte aanwezig.

Het 5,5 inch scherm heeft een full hd-resolutie en er is een 16 mp-camera ingebouwd. Er is gekozen voor een aluminium behuizing, en in de home-knop zit een vingerafdrukscanner verwerkt.

Goedkoop

Nokia verkoopt de smartphone voor omgerekend 230 euro. Er is gekozen voor China omdat daar veel smartphone-gebruikers zijn - 550 miljoen, aldus het bedrijf. Naar verwachting kondigt Nokia volgende maand meer toestellen aan, die hopelijk ook hier naartoe komen.