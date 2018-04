Einde aan mislukte proef met smartphone als ov-chipkaart

Translink stopt per direct met een proef waarbij reizigers in het openbaar vervoer hun smartphone als ov-chipkaart konden gebruiken. Het systeem had een valse start en kwakkelde daarna door, maar een succes werd het nooit.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De mogelijkheid om op stations in te checken met je smartphone, werd ongeveer een jaar geleden uitgerold voor klanten van Vodafone en KPN. De eerste dag ging het gelijk al mis. Door storingen konden gebruikers de poortjes niet door. iPhone-gebruikers konden helemaal niet meedoen, de ov-app werkte alleen op Android.

Daarnaast was het erg ingewikkeld om je ov-chipkaart aan de mobiele app te koppelen, en was er geen ondersteuning voor reizen met korting. In totaal maakten slechts 8.000 reizigers gebruik van de dienst. Translink zegt in de toekomst een nieuwe proef te starten, waarbij de onderliggende techniek helemaal nieuw is.

Alternatief: inchecken met bankpas

Ondertussen werken andere partijen aan een alternatief. Banken werken samen met Visa en Mastercard om inchecken met je bankpas of de nfc-chip in je smartphone mogelijk te maken. Je hoeft dan geen saldo meer op te laden. Klinkt al een stuk simpeler, maar voor dit systeem moeten wel nieuwe poortjes worden geplaatst.

De eerste proef hiermee start later op het traject Leiden - Den Haag, en in Haagse HTM-trams.