Einde Instagram-app voor Windows Phone in zicht

2019-04-03T11:25:00

2019-04-03T11:19:09

Wie nog een Windows Phone bezit en daarop de Instagram-app heeft staan, kan daar vanaf 30 april geen gebruik meer van maken.

De mobiele versie is reeds uit de Microsoft Store getrokken en huidige gebruikers krijgen binnen de app een melding dat het einde in zicht is. Vanaf bovengenoemde datum kun je niet meer inloggen in de app.

Een andere optie is om Instagram te openen in de Edge-browser en deze pagina aan het homescherm te bevestigen, zodat je deze net als een app kunt openen. Maar eigenlijk is het opnieuw een teken dat het tijd wordt om een Android-toestel of iPhone te overwegen.

Ondersteuning stopt

Ondersteuning voor Windows 10 Mobile stopt namelijk in december, waarna het platform extra vatbaar wordt voor kwaadwillenden. Overigens is Instagram ook als op zichzelfstaande app te downloaden voor Windows 10-pc's. Deze versie blijft gewoon beschikbaar.