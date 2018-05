Eindelijk tweestapsverificatie voor Firefox-accounts

2018-05-23T14:59:00

2018-05-23T14:58:01

Het heeft een poosje geduurd, maar Mozilla rolt eindelijk tweestapsverificatie uit voor Firefox-accounts. Deze extra beveiligingslaag werkt niet via sms, maar via een zogeheten authenticator-app.

Een Firefox-account is optioneel, maar heb je nodig zodra je zaken als bladwijzers, geschiedenis en inlog-gegevens wil synchroniseren met Firefox-browsers op andere computers of telefoons. Gevoelige informatie, waarvan je liever niet wil dat het onderschept kan worden. Door tweestapsverificatie in te stellen, dien je bij het inloggen voortaan een extra code in te voeren.

Authenticator-app

Deze code krijg je binnen via een authenticator-app op je smartphone. Je kunt daarvoor onder andere de Google Authenticator, Duo Mobile of Authy 2-Factor Authentication gebruiken. Scan met een van deze apps de qr-code die je te zien krijgt zodra je tweestapsverificatie inschakelt in je accountinstellingen om de diensten te koppelen.

Herstelcode

Op het moment van schrijven is de functie nog niet voor iedereen live. Het kan dus zijn dat je nog eventjes moet wachten tot je er mee aan de slag kunt. Je krijgt overigens ook eenmalig een herstelcode te zien, die je kunt gebruiken in geval van nood. Wanneer je bijvoorbeeld je telefoon verliest. Bewaar deze code dan ook op een veilige plek.

Je kunt voor Firefox tevens een hoofdwachtwoord instellen, maar onlangs bleek dat niet veilig genoeg te zijn.