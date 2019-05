Elke dag ander uitzicht met de Atmoph Window 2

2019-05-16T14:00:00

2019-05-15T16:12:22

Uit het raam kijken en dan telkens een ander uitzicht hebben, dat is het idee achter de Atmoph Window 2. Een scherm dat vormgegeven is als raam en tussen meer dan 1.000 4K-video's van vergezichten wisselt.

Het display doet tevens dienst als slimme speaker en toont daarnaast onder meer agenda-afspraken. Een los verkrijgbare camera-module zorgt ervoor dat het beeld zich aanpast aan je kijkhoek, wat de illusie van een echt raam verder versterkt.

September

Op crowdfundingsite Indiegogo is het in elk geval een groot succes. Leveringen starten in september. De goedkoopste optie is 358 euro.