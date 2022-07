Elon Musk wil onder Twitter-deal uitkomen

2022-07-11T09:02:11

2022-07-11T09:15:00

Techondernemer Elon Musk wil Twitter niet meer overnemen. De reden: het bedrijf zou niet eerlijk geweest zijn tijdens de onderhandelingen.

Musk probeert al enkele weken te achterhalen hoe het nu precies zit met het aantal neppe en spamaccounts op het platform, zodat hij een onafhankelijke beoordeling kan maken.

Maar Twitter weigert hierover de correcte informatie te geven. Het socialmediaplatform probeert de deal alsnog geforceerd door te laten gaan, maar Musk wil alles nu dus stopzetten.

Kan Musk onder de Twitter-deal uitkomen?

De grote vraag is nu of Elon Musk daadwerkelijk onder de Twitter-deal kan uitkomen. Wellicht is zijn ontevredenheid over het aantal spamaccount geen goede juridische basis voor het stopzetten.

Een rechter zou kunnen concluderen dat Musk dergelijke informatie ook van tevoren had kunnen controleren, voordat hij een bod deed van meer dan 40 miljard euro.

Twitter probeert ondertussen al weken aan allerlei verzoeken van Musk te voldoen en geeft de ondernemer toegang tot heel veel zaken, maar een eenduidig antwoord over spamaccounts komt er maar niet.

Het team van Musk claimt verder dat Twitter de afspraken schond op het moment dat het twee hooggeplaatste medewerkers ontsloeg, een deel van het acquisitieteam naar huis stuurde en een vacaturestop inlaste.

Dergelijke argumenten heeft Musk nodig om aan te tonen dat Twitter tijdens de onderhandelingen niet overging tot de orde van de dag; wat reden kan zijn om de deal dus niet door te laten gaan.