EM7680-streamer van Eminent ondersteunt 4K

2017-05-02T10:00:00

2017-04-28T16:46:47

Op onze redactie waren we in het verleden erg te spreken over de EM7580-mediastreamer van Eminent. Veel verschillende bestandsformaten werden er ondersteund tegen een vriendelijke prijs. Nu is er een opvolger: de EM7680.

Het eerdere kastje was niet gereed voor ultra-hd, een van de weinige minpunten die we konden vinden. Sinds deze maand is een verbeterde versie te koop en wat wil nu het geval? De EM7680-streamer kan wél overweg met 4K-materiaal.

Iets duurder

Voor die luxe betaal je overigens wel zo'n twee tientjes extra in vergelijking met zijn voorganger: 109,99 euro. Heb je geen 4K-scherm, dan blijft de EM7580 nog altijd een goede koop.