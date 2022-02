Emporia Tablet: Videobellen zonder gepriegel

2022-02-24T14:00:00

2022-02-22T09:50:41

Wanneer de fijne motoriek achteruit gaat, is het bedienen van een smartphone of tablet niet zo vanzelfsprekend meer. Vandaar deze Emporia Tablet, die als seniorentablet in de markt wordt gezet.

Veelgebruikte apps als YouTube, WhatsApp en een internetbrowser nemen een prominente plek in op het homescherm. De houder zit bij de prijs inbegrepen en houdt de tablet tijdens het beeldbellen netjes rechtop. Ook doet-ie dienst als oplaadstation.

Ook zonder wifi

Draadloos internet in huis is geen vereiste. Er past namelijk ook een simkaartje in. In de basis draait deze tablet overigens op een sterk aangepaste versie van Android 11. Voor 298,95 euro haal je de tablet in huis, voor jezelf of bijvoorbeeld voor je (groot)ouders.