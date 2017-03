Enkel nog security-updates voor Firefox op Windows XP en Vista

2017-03-08T11:24:00

2017-03-08T15:45:53

Mozilla stopt zo langzamerhand met de ondersteuning van Firefox voor Windows XP en Windows Vista. De komst van Firefox 52 is daarin de eerste belangrijke stap.

Vanaf die versie van Firefox zit de browser voor die besturingssystemen in het zogeheten 'extended support'-traject. Dat wil zeggen dat er de komende tijd nog wel security-updates voor Firefox uitkomen, ook voor Windows XP en Vista. Althans tot september 2017. Maar nieuwe functies die in de toekomst gepland staan, slaan deze verouderde OS'en van Microsoft voortaan over.

Java en Silverlight

Daarnaast stopt de ondersteuning in z'n algemeen voor de plugins van Java, Silverlight en Acrobat. Functies daarvan worden overgenomen door een nieuwe techniek met de naam WebAssembly, die veiliger is. Adobe Flash ontspringt voorlopig nog de dans, omdat te veel websites daar nog afhankelijk van zijn. Tegenwoordig wordt deze plugin door de meeste browsers standaard geblokkeerd.