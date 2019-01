Enorm datalek: 773 miljoen mailadressen buitgemaakt

Onder de noemer 'Collection #1' zijn databases van verschillende sites gehackt, waarbij enorm veel e-mailadressen en wachtwoorden zijn buitgemaakt. Onder de gehackte sites zitten ook veertien Belgische en elf Nederlandse sites, waaronder die van popgroep De Dijk. Je kunt nagaan of jouw mailadres ook buitgemaakt is bij de hacks.

De buitgemaakte mailadressen en wachtwoorden stonden kortstondig online op de site Mega.com en waren afkomstig van een onbekend hackersforum, aldus Troy Hunt. De omvang is enorm: de database is 87GB groot, verdeeld over meer dan 12.000 bestanden. De mailadressen en wachtwoorden zijn buitgemaakt bij hacks van bijna 3.000 sites. Veel hacks hebben al enkele jaren geleden plaatsgevonden.

Ondanks dat de database met mailadressen en wachtwoorden niet meer te downloaden zijn, is er op Pastebin is nog wel een overzicht te vinden van de gehackte sites, 2.890 in totaal. In deze lijst zijn elf relatief onbekende .nl-sites te vinden:

dordtyart.nl

mindtaking.nl

phantasia.nl

staffordshirebullterrierpedigrees.nl

theoriesnelhalen.nl

website.nts.nl

www.bedrijfsnetwerk-topofholland.nl

www.channels.nl

www.dedijk.nl

www.disneyinfo.nl

www.newminiclub.nl

www.naaldendraad.com

Tevens zijn er veertien Belgische sites getroffen:

adwsolutions.dealershoplive.be

annapops.be

aves.be

conchology.be

cskr.dealershoplive.be

gbk.dealershoplive.be

restohotel.be

gncomputers.be

www.allocreche.be

www.autocameras.be

www.bells.be

www.deltaweb.be

www.docteurpcs.be

www.flinstones.be

Overigens staan er ook websites op de lijst die weliswaar een .com-adres hebben, maar wel degelijk in Nederland worden gehost.

Ben ik ook gehackt?

Je kunt eenvoudig nagaan of jouw mailadres (en wachtwoord) ook in de enorme hack te vinden zijn via onderstaand formulier:

Omdat er veel buitgemaakte gegevens op de site haveibeenpwned staan, is de kans aannemelijk dat jouw mailadres er ook in staat. Mocht dat het geval zijn, dan doe je er goed aan om je wachtwoord de getroffen site te wijzigen. Om risico's te minimaliseren is het natuurlijk aan te raden om een veilig (moeilijk te raden) wachtwoord te gebruiken en deze regelmatig te wijzigen. Een wachtwoordmanager helpt je hierbij.