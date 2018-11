'Enorme wildgroei aan malafide Fortnite-sites'

2018-11-02T09:53:00

2018-11-02T09:50:46

Fortnite is met krap 80 miljoen spelers een van de poopulairste online games van het moment. Een feit dat cybercriminelen ook niet ontgaat. Onderzoekers spoorden duizenden malafide Fortnite-sites op, die trachten persoonlijke informatie te stelen.

Fortnite is gratis te spelen, maar je kunt wel geld uitgeven aan extra's zoals nieuwe outfits en overwinningsdansjes. Voor echt geld koop je dan eerst de virtuele valuta V-Bucks, die je daarna in de online winkel van Fortnite kunt spenderen. Veel schimmige sites spelen daar op in door te adverteren met 'gratis V-bucks'.

Beveiligingsbedrijf ZeroFox Research nam het fenomeen onder de loep en ontdekte maar liefst 4770 van dit soort websites. Daar bovenop komen 1400 YouTube-video's met links naar schadelijke domeinen, die miljoenen keren bekeken zijn. Ook op sociale media worden deze links veel gedeeld.

Jonge spelers

Extra verontrustend is dat Fortnite voornamelijk een jong publiek kent, dat nog niet zo'n scherp oog heeft voor online oplichting. Aan ouders de taak om hun kinderen hierover goed in te lichten. Gratis V-Bucks bestaan niet en de Fortnite-app is alleen via de officiële website te installeren.