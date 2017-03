ESET: Pas op voor malafide Minecraft-apps

Het wemelt van de malafide Minecraft-apps in de Play Store, zo waarschuwt antivirusfirma ESET vandaag. De applicaties doen zich voor als uitbreidingen (mods) voor Minecraft, maar zijn dat niet.

ESET ontdekte maar liefst 87 van dit soort nep-apps in de Play Store, die gezamelijk al 990.000 keer geïnstalleerd zijn. Het enige wat deze apps uiteindelijk doen, is gebruikers overvallen met ladingen aan reclamepop-ups. Zij lopen ook het gevaar dat dergelijke apps permissies krijgen om andere malafide apps op hun toestel te downloaden.

Advies

Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet zo'n app binnenhaalt? Houd er rekening mee dat er maar twee officiële Minecraft-apps bestaan. Minecraft: Pocket Edition is de game zelf en Minecraft: Story Mode is een ander soort spel in de wereld van Minecraft.

Bij alle andere apps die in de Play Store te vinden zijn zodra je zoekt naar Minecraft, loont het om de recensies van andere gebruikers te lezen. Als de apps niet deugen, dan zie je dat vaak terug in de reacties en het aantal sterren dat wordt gegeven.