Ethereum populairder dan Bitcoin bij nieuwe investeringen

2017-11-02T14:31:09

2017-11-02T14:37:08

Van de potentiële kopers van digitaal geld overweegt bijna 70 procent Ethereum, tegen ruim 60 procent Bitcoin. Dat blijkt uit onderzoek onder 860 lezers door het technologiemagazine PCM naar het bezit en het gebruik van cryptovaluta.

Dit resultaat is op het eerste gezicht opmerkelijk, want in absolute aantallen is Bitcoin op dit moment veruit de grootste cryptovaluta. Ethereum is een relatieve nieuwkomer, maar wel een met een paar belangrijke voordelen. Zo ligt de prijs op dit moment 18 keer lager dan die van een Bitcoin, waardoor de drempel om te investeren voor veel mensen waarschijnlijk lager zal zijn. Interessanter is de onderliggende technologie, die veel verder gaat dan geld alleen en de potentie heeft om bij vertrouwelijke transacties tussenpersonen overbodig te maken.

Van de ondervraagden die cryptovaluta hebben, bezit 70 procent Bitcoin. 37 Procent heeft Ethereum en bijna 30 procent Litecoin. Bijna de helft van hen heeft rendement gemaakt met de handel in cryptogeld. Het meeste geld is verdiend met de handel in Bitcoin en Ethereum. Virtueel geld is vooral een belegging: 80 procent van alle ondervraagden heeft er nog nooit iets tastbaars mee gekocht. De meeste ondervraagden zijn ervan overtuigd dat virtueel geld de toekomst heeft. Zelfs van degenen zonder cryptovaluta gelooft een meerderheid niet dat het slechts een zeepbel is die binnenkort knapt.

Nu in PCM: alles over bitcoins, cryptovaluta en de blockchain

Los van de hype van dit moment, is dat ook de visie van PCM. Cryptovaluta en de achterliggende technologie zijn een blijvertje. Maar waar de berichtgeving in kranten en blogs stopt, gaat die van PCM verder.

Wat kun je met cryptovaluta? Hoe handel je ermee? Kun je het ook zelf maken? En wat betekent de blockchaintechnologie precies voor onze wereld? De verschillende mogelijkheden voor investeerders in virtuele munten komen aan bod en we leggen uit hoe je kostbare fouten voorkomt in het ongereguleerde niemandsland van deze handel.

We bekijken welke munt het aantrekkelijkst is om te minen en bouwen zelf een systeem waarmee dat kan. Je leest hoe de blockchain werkt, hoe deze technologie fraude tegengaat en in de nabije toekomst ook buiten de financiële markten het vertrouwen kan versterken.

Dit en nog veel meer lees je in het novembernummer van PCM, nu verkrijgbaar.